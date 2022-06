Žádné zádveří, úložné prostory, nevhodná kuchyň. Garsonka v novostavbě prošla proměnou

Vchod do koupelny se nacházel v takzvané „špinavé zóně“ hned za vstupními dveřmi do bytu. Za vchodovými dveřmi nebylo žádné místo na odložení svršků, nevešel se tam ani botník.

„Nevyhovující dispozice, absence zádveří, nebyla zde možnost odložení svršků ani obuvi a velmi malý prostor na ukládání věcí. Developer nepočítal s tím, že člověk si nechce každý den stlát postel. Požadavek klientky byl ten, že chtěla postel přiznanou, v žádném případě si nechtěla každý den rozkládat gauč, nechtěla ani skrytou postel. Dále bylo třeba odstranit kolizi vstupních dveří se dveřmi do koupelny s toaletou. Požadavkem bylo oddělit WC od koupelny. Dále bylo třeba řešit nevyhovující úložné prostory a také rovněž nevyhovující prostor pro kuchyňskou linku,” popisuje zásadní úpravy bytu designérka Hedvika Novotná z NOVOdesign.

„Klientka mě poprvé oslovila v červnu 2015. Vzhledem k tomu, že se jednalo o developerský projekt a tou dobou výstavba ještě nezačala, mohla jsem se věnovat klientským změnám, které se musely odevzdat v první polovině roku 2016. Celý projekt od kopnutí do země trval dva roky, klientka se stěhovala před Vánocemi v roce 2017,” upřesnila designérka.

„Jsem velmi ráda, že jsem pro klientku u developera vybojovala prosvětlení koupelny denním světlem. Z obytného prostoru jsem do koupelny navrhla dvě okna s mléčným sklem,” popisuje dílčí kroky autorka změn.

Díky návrhu zakázkového nábytku se podařilo do malého prostoru umístit i velké množství úložných míst (v kuchyňském koutku, pod postelí, nad vstupními dveřmi, v zádveří, po celé délce chodby, nad WC, nad televizí a vedle ní...).

Designérka do malého bytu vměstnala chybějící úložné prostory.

Developer bohužel neuměl nabídnout dveře až do stropu, tak mají dveře na WC a do koupelny výšku „jen“ 240 cm, ale i tak to vypadá v malém prostoru krásně.