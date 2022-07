Z vodárenské věže se nakonec nestala kavárna ani apartmá. Přeměna mnohé překvapí

Původně se zdálo, že to bude zakázka jako kterákoli jiná. Firma vlastnící bývalý zemědělský areál na šanghajském ostrově Čchung-ming nechala již v minulosti některé jeho části postupně modernizovat a proměnit k novému účelu. Z bývalé tkalcovny se stalo kongresové centrum, k němu náleží hotel...

Dalším prvkem, jejž se firma chystala v nastoleném směru začít znovu využívat, měla být stará vodárenská věž. Tu si majitelé přáli proměnit v něco, co by šikovně doplnilo již existující zařízení. Uvažovalo se o hezké kavárně s jedinečným výhledem. Anebo to také mohlo být velice luxusní apartmá určené k pronájmům pro hosty kongresového centra.