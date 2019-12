Vytvořte si vlastní stylovou vánoční dekoraci

Aerária mají tvar slzy se špičkou nahoru i dolů, kapky nebo koule. Hodí se do nich nenáročná tillandsie, sukulenty, mech i orchidej.

Péče o ně není komplikovaná, stačí párkrát do týdne porosit destilovanou vodou, která nezanechá kapky na skle a neucpe rostlinám póry vodním kamenem. Závěsná aerária jsou od 230 Kč, tillandsie od 90 Kč.

Můžete ho koupit, ale větší radost udělá, když si ho sami vyrobíme. Je to kreativní, levnější a v dobré společnosti velmi zábavné. Uvařte chutný svařák s hřebíčkem, pozvěte kamarádky, známé, přátele, nakupte dekorativní „ingredience“ a pusťte se do tvorby. Stejně jako my v dobré společnosti firmy Deco Loco.