Výrazným geometrickým prvkem domu se stalo elegantní schodiště

Navržený dům je usazen na pozemek tak, aby co nejvíce využil výhody plynoucí z této situace. Zároveň je řešený pozemek skryt od přilehlé ulice, čímž je zahrada rodinného domu dostatečně klidná a nabízí nerušený pobyt.

Hlavní vstup do objektu je situován z úrovně ulice a vede do nejvyššího ustupujícího podlaží domu. Od stávající opěrné zdi je jižním směrem přistaveno kryté parkovací stání pro dva osobní automobily, ze kterého se přes lávku přistupuje do zádveří domu.