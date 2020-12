Výhled a dvousetletá historie, tak vypadá romantika mezi čtyřmi lopatkami

Je to hezká, elegantní budova, která tak trochu připomíná panenku. Čistě bílý vršek jako porcelánová hlavička, směrem dolů se táhnou šaty z tmavého obložení zakončené bělostnou krajkou zábradlí ochozu. Z pod šatů pak vykukuje jako spodnička základna z režných cihel. Není divu, že stavbu místní někdy označují jako mlýn v halence.

Větrný mlýn pak dlouho zůstával bez většího povšimnutí, až v roce 2002 jej společně s celým hospodářstvím koupila rodina Jo Rogersové. Přesněji její rodiče. A protože hospodářství bylo již pro starší lidi příliš veliké, nabídli také dceři, aby se do vesnice v Kentu přistěhovala se svou rodinou.

„Prodali jsme tedy své domy, moji rodiče koupili toto panství a v průběhu let každá z částí rodiny po nějaký čas bydlela přímo ve mlýně. Výhled odtud je úžasný. Obzvláště z vršku. Je odtamtud vidět až do Dungeness (ostroh na pobřeží v Kentu – pozn. red.). Budeme smutní, až jej prodáme, protože ne každý může říct, že je vlastníkem větrného mlýna. Chtěli bychom proto, aby náš milovaný domov získal někdo, kdo k němu bude mít stejný vztah jako my,” svěřila se webu anglického deníku The Sun Jo Rogersová.