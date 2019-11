Vybírejte kvalitu, vyhněte se toxickému nádobí

Nádobí z nerez oceli je oblíbené a praktické. Odolá korozi a dobře se udržuje, je-li ovšem kvalitní. Poznáme to podle tloušťky nerezu, zastoupení vodicích prvků (hliník, křemík, magnézium).

Důležité je sendvičové dno, minimálně třívrstvé, kdy se střídají ocel, hliník a ocel. Jen tak totiž hrnec vede rovnoměrně teplo. Nejvyšší kvalita je na dně nádobí označována čísly 18/8, 18/10 či 18/12. Řídit se můžeme také hmotností nádobí, nemělo by být podezřele lehké.

Nerez nádobí bývá vhodné na jakýkoli typ varné desky, můžeme ho dát i do trouby, má-li speciální rukojeti, které snášejí vysoké teploty.

Pozor! Nekvalitní nerez může při poškrábání či dlouhodobém skladování potravin (marinování) vypouštět kovy do jídla!

K celokeramickému nádobí patří oblíbené zapékací misky, vhodné do trouby i do mikrovlnky. Nádobí s vnitřním keramickým povrchem, nano keramickým nástřikem, lze používat na varných deskách, a to včetně indukčních. Čím hladší je povrch, tím lépe.