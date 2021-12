Vila Radvan I. majitele nadchla natolik, že svůj další dům svěřil stejnému architektovi

Stalo se jakýmsi nepsaným pravidlem, že mají-li si vily, které se velkolepě vrátily na výsluní na počátku devadesátých let, zasloužit pozornost, musí navazovat na tradici meziválečné avantgardní architektury a být ve stylu nového funkcionalismu.

Zatímco k ulici se dům tváří pevně, sevřeně, plocha cihel převládá nad plochou oken, do zahrady se najednou mění a je otevřená, co nejvíce prosklená. Terasa je částečně krytá, aby mohla být skutečně co nejvíce užívána.