Vila architekta Chomutovského patří k prvotřídním funkcionalistickým stavbám

Podoba této vily je odrazem úspěchů, kterých koncem 20. a počátkem třicátých let architekt Chomutovský dosáhl v Táboře a táborském regionu. Měl sice ateliér v Praze, kde vystudoval Školu architektury Akademie výtvarných umění u Jana Kotěry, a nacházel v hlavním městě zakázky, jako táborský rodák ale usiloval prosadit se i ve svém domovském prostředí. To se mu ve druhé polovině 20. let dařilo.