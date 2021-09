Vila architekta a sběratele umění Václava Dvořáka posloužila i jako domácí galerie

Dům architekta Dvořáka je trojpodlažní stavbou, v jejímž suterénu byl umístěn byt správce a technické provozy. Chodba v přízemí a předsíň v patře, do kterých je vloženo schodiště, dělí obě podlaží, přičemž do ulice jsou umístěny hospodářské a sociální části, zatímco rozměrné pokoje jsou obráceny do zahrady s přístupem na balkon a na terasy, tvořící předstupující blok.