Vila Antona Schmiegera je jednou z nejreprezentativnějších staveb v Chebu

V osmdesátých letech 19. století se pozornost chebských stavebníků zaměřila do okolí dnešní Májové ulice, jedné z okružních komunikací, kde se do té doby moc nestavělo.

Nejhonosněji je řešena strana vily obrácená do ulice.

V přízemí vily architekt umístil do ulice salon, ložnici s lodžií a obytnou místnost. Do podélného výstupku pak jídelnu a do zadní části kuchyni se spíží, toaletu a hostinský pokoj. V patře, kde se počítalo s případnými nájemníky, se nacházelo pět obytných místností, dvě kuchyně a toalety.