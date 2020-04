Vila advokáta Josefa Kvíze zaujme různými prolínajícími se střechami

Nepravidelně řešená hlavní jižní strana vily se do ulice otevírá předstupující verandou a třemi velkými, téměř čtvercovými okny dělenými do malých okenních tabulek.

Do jihozápadního nároží je vestavěna jednopodlažní věž, ve které se nacházelo místo pro odpočinek a výhled do okolí.

Uspořádání místností bylo řešeno účelně s ohledem na praktické potřeby rodiny. Hlavní vstup do domu vedl malou verandou. Z ní se vcházelo do chodby, tvořené dvěma předpokoji a prostorem se schodištěm vedoucím do podkrovního pokoje pro hosty. Chodba podélně rozdělovala dům na dvě části: reprezentativní, obrácenou do ulice a soukromou, směrem do zahrady.