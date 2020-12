Vánoce s magickou atmosférou

Češi vánoční tradice milují. Skoro každý touží po nazdobené domácnosti. Vločky, hvězdičky, lucerny, spousta světýlek, to vše k tomu patří.

To hlavní, co nesmí chybět, je ale vánoční stromeček. Ozdob je k dostání nepřeberné množství. Při zdobení tak můžete zcela popustit uzdu fantazii, nebo můžete zvolit klasiku či se naopak inspirovat módními trendy.

Pochopitelně nezapomeňte ani na světýlka. A to nejen na stromeček. „Žhavým trendem posledních let je dekorativní LED osvětlení,“ říká produktová specialistka Mountfieldu Hana Sůrová.

„Samozřejmostí je pestrá nabídka LED řetězů určených jak do interiéru, tak do exteriéru, rozšířená o možnost ovládání mobilní aplikací. Oblíbené jsou i dekorace na baterie, které nepotřebují zapojení do elektrické sítě.“ A k dostání jsou i nejrůznější LED stromky, figurky, postavičky či domečky.