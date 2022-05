V mladoboleslavské věznici „seděl“ Tom Cruise i Ivan Trojan. Teď zde vzniknou byty

„Objekt naprojektoval František Janda v roce 1923. V roce 1928 byla dokončena realizace a od té doby sloužil svému účelu využití, pro který byl realizovaný, což je věznice. Od roku 1955 do roku 1995 to sloužilo jako archív ministerstva vnitra. Po roce 1995 to přešlo do užívání ministerstva spravedlnosti, to hledalo formu využití. To se bohužel nepodařilo. Protože revitalizovat objekt takového založení prostě není jednoduché,“ připomíná historii objektu Pavel Vecán ze společnosti Swietelsky Real Estate.