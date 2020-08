V malých bytech se vyplatí bílý nábytek. Prostor bude díky němu vypadat větší

Rozhodně ale mějte na paměti, že nábytek by neměl být nijak masivní. Volte spíš subtilní a lehké kousky.

Kousky v bílé barvě se hodí zejména do šaten, ve kterých se optické zvětšení prostoru často hodí.

Bílý nábytek může být i tvarově zajímavější. To, co by u nábytku jiných barev působilo příliš dekorativně, bude s bílým základem vypadat mnohem uměřeněji a kultivovaněji.