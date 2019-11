V 80. letech koupil dům. Nyní jej prodává za více než 300násobek

Byl to typický řadový dům z cihel, jehož zevnějšek i vnitřek byly, jemně řečeno, poněkud omšelé. To ale Michaela neodradilo a koupil jej s myšlenkou, že si jej celý velmi pečlivě opraví a zařídí podle svých představ.

„Byla to spousta práce a zároveň i test mých dovedností. Mnohé z nich jsem předtím nikdy nepotřeboval umět. Každou penci, kterou jsem vydělal, jsem investoval do domu. Je to moje životní dílo a byla to práce z čisté lásky,” svěřil se Michael redaktorům britského webu Mirror.