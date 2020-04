Už nikdy po schodech pěšky! V tomto domě se z patra do přízemí pohybuje jinak

Druhá nevšední cesta dolů je doslova a do písmene alternativou ke schodišti a je na něm přímo umístěna. Je to plechová klouzačka, kterou lze využít při cestě z knihovny v loftu dolů do hlavní společenské zóny tvořené tradičním propojením kuchyně, jídelny a obývacího pokoje.