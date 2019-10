Janov vystaví v místě zříceného mostu nový park a především vyzdvižené kruhové korzo. Foto: The Big Picture

Ústředním prvkem janovského údolí, kde se zřítil most, bude červený ocelový kruh

Velký červený kruh z oceli, který pomyslně spojuje všechny a vše, a to nejenom v bezprostředním místě tragédie ze 14. srpna roku 2018, kdy se v italském Janově zřítil most Morandi. Takovou podobu bude mít pomník obětem, který navrhl tým milánského architekta Stefana Boeriho ve spolupráci s kolegy z ateliéru Metrogramma Andrey Boschettiho a dánským studiem Inside Outside Petry Blaisseové.