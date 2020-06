Ukrajinský architekt navrhl pro svou rodinu dům. Vládne mu keramika a spokojený křik dětí

Dřevo i došky jsou typické nejenom pro japonskou kulturu, ale také pro tu ukrajinskou. „Díky Japonsku jsem se naučil milovat Ukrajinu. Když jsem poprvé přijel do Japonska a viděl, jak si váží svého dědictví, došlo mi, že i ukrajinská kultura je neobyčejně bohatá, ale že si jí příliš nevážíme. Japonsko mi otevřelo oči, a co je nejdůležitější, také srdce vůči bohatství, které jsem měl odjakživa - své vlasti. I kdybych chtěl dělat japonský design, nefungovalo by to, protože jsem Ukrajinec. Vytvářím ukrajinský design interpretovaný pohledem japonského vnímání krásy,” říká architekt.