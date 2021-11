Turecké město duchů v disneyovském stylu bylo ušito horkou jehlou. Domy by nevydržely ani pět let

Jak odhalilo video pořízené urbanistickým průzkumníkem Bobem Thissenem a jeho týmem, domy, původně určené především pro milionáře z arabských zemí, od začátku byly stavěné tak nekvalitně, že by, jak jeden z odborníků říká, vydržely fungovat sotva pět let a pak by majitele čekala spousta problémů.

Například teprve při pohledu zblízka je možné spatřit, z čeho jsou vyrobené zelenkavě šedé střechy malých zámečků. Kdo by hádal střešní tašky, nejlépe z břidlice, byl by hodně zděšen. Střechy totiž ve skutečnosti tvoří jeden velký díl z laminátu, a to, jak poznamenává přizvaný odborník a je to patrné i z detailního záběru, krajně nekvalitního laminátu. Tyto díly jsou k sobě pak sesazeny tak nepřesně, že mezi nimi zůstala více než prst široká mezera, kterou by samozřejmě do domu zatékalo.