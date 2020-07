Tepelné čerpadlo konkuruje běžnému vytápění

„Pro objektivní porovnávání investice do tepelného čerpadla vzduch-voda a země-voda je třeba rozlišovat délku investice do zařízení a do kolektoru,“ říká Jiří Svoboda. Zatímco životnost tepelných čerpadel se pohybuje v rozmezí 15-20 let, životnost kolektoru (plošného, svislého) se pohybuje okolo 100 roků.