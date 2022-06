Tapety budoucnosti budou schopné pohlcovat hluk. Inspiraci pro ně vědci našli u můr

Zdá se, že nejsme daleko od příchodu nového produktu na trh s tapetami. Mohly by to být zvukově izolační tapety inspirované povrchem křídel můr. Jak totiž zjistili vědci z Bristolské univerzity, šupinky na křídlech můr fungují jako vynikající pohlcovače zvuku, a to i když jsou umístěny na pevném povrchu.