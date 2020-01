Tak úzký dům jste ještě neviděli. Budete mít pocit, že vás šálí zrak

Návštěvníky kodaňské čtvrti Tingbjerg čeká velký šok při cestě jednou z místních ulic. Na první pohled to totiž vypadá, že tu mají čtyřpodlažní dům široký snad jenom jeden a půl metru. Do takového se ale přece nemůže nic vejít, řekne si turista. Až když popojde do strany, zjistí, jak jej oči šálily - zadní fasáda stavby je protažena do nenápadného klínu, jenž je propojen s místní školou.