Stavební povolení k rodinnému domu zkomplikoval územní plán. Řešení bylo nakonec snadné

Odkud pocházíte a jak jste bydleli dříve?

Pocházím odsud, narodil jsem se přímo v této oblasti u Brna a žil tu celé své dětství a dospívání. Pak jsem bydlel 30 let jinde, a nakonec se zase vrátil sem. S manželkou jsme měli sice hezký, ale velký patrový dům, který byl náročný na údržbu a úklid. A protože jsem měl tento pozemek, řekli jsme si, že zkusíme, co by tady šlo postavit.

Na pozemku stojí ještě jeden starší dům. Kdo v něm žije?

V domě žije moje devadesátiletá maminka. A i když to nebyl primární důvod, proč jsme sem šli, určitě se hodí, že jsme jí nablízku, kdyby bylo cokoliv potřeba.

Předpokládám, že na pozemku tedy byly všechny sítě, je to tak?

Ano, připojili jsme se k původním přípojkám. O to jsme to měli jednodušší.

A proč jste se vlastně rozhodli pro dřevostavbu?

Mám s dřevostavbou zkušenosti, už jsem jednu stavěl, asi před 15 lety. Tehdy to byla staveništní montáž, takže ta stavba probíhala sice jinak, ale co se týče života v dřevostavbě, jsem na to zvyklý a vyhovuje mi to.

Mám srovnání i se zděným domem, dva jsem rekonstruoval a také v nich nějakou dobu žil. Roli samozřejmě hrála i rychlost výstavby, a nejde jen o hrubou stavbu, ale o všechny následné práce jako izolace, omítka, protažení elektřiny a tak dále.

Podle jakých kritérií jste vybírali stavební firmu?

Firmu nám doporučil bytový architekt, který nám dům navrhoval. Znal se osobně s jejich architektem a dal nám dobré reference. Já si samozřejmě i tak udělal nějaké svoje výběrové řízení, zajímalo mě hlavně, jaké technologie firma používá, co si dělají sami a co naopak nakupují. Byl jsem se podívat i ve výrobě. A nakonec jsem zvolil je, protože se mi jejich práce líbila.

Co vás vedlo k oslovení bytového architekta?

Je to můj kamarád, bývalý spolužák. Už mi navrhoval jeden dům, takže jsem věděl, že je s ním skvělá spolupráce. Nic nám nenutil, naopak s námi prošel náš styl bydlení, naši představu a to, co od domu očekáváme.

Centrem domácnosti je místnost propojující v sobě obývací pokoj s kuchyní a jídelnou. Foto: Jan Planička

Následně navrhl rozvržení jednotlivých místností a vytvořil návrh celého domu, který pak předal projektantovi. Ten udělal drobné úpravy, aby to prošlo legislativně kvůli stavebnímu povolení, a zároveň zohlednil limity, které jsme dostali od stavební firmy.

O jaké limity šlo?

Hlavně jak velká mohou být okna a maximální přesah střechy. Ale firma byla skvělá v tom, že téměř s žádnými našimi požadavky neměli problém. V podstatě jsem jim dodal hotový projekt a oni jej nacenili a následně postavili.

Jak probíhalo získání stavebního povolení?

Když jsem poprvé přišel na stavební úřad, tak mi to nejprve zamítli a poslali mě podat si žádost na změnu územního plánu. Tu jsem sice podal, ale kdybych na ni měl čekat, tak jsme nezačali stavět do teď. Územní plán, který měl být schválený asi rok poté, není schválený ještě dnes, skoro po čtyřech letech.

Naštěstí jsem ale tehdy našel někoho, kdo mi poradil, jak návrh upravit, aby to na úřadu prošlo. V podstatě jsme dům otočili o 90 stupňů a zkrátili asi o půl metru. A už to šlo, na úřadu nám to schválili a stavební povolení jsme získali. Trvalo to asi tři měsíce.

A pak se začalo stavět?

Byl jsem s firmou domluvený, že v září bude dům postavený. Někdy na přelomu února a března jsem tedy začal s bouráním staré kůlny a dvorku, které tu byly, a 1. června jsem měl komplet hotové sklepy a vše bylo připraveno na stavbu.

Akorát firma tehdy ještě nebyla připravená, nečekala, že to zvládneme tak rychle. Což byl trochu problém, protože jsem měl nasmlouvané svoje řemeslníky, kteří tu měli dělat souběžně s firmou tak, aby na sebe vše navazovalo a skončilo se opravdu v to září.

Koupací jezírko s hloubkou dva metry si majitelé vykopali sami. Foto: Jan Planička

Takže jsem firmě řekl, ať to zkrátka zařídí tak, aby se skončilo podle plánu. A zvládli to. Začali sice o měsíc později, než jsem čekal, ale obuli se do toho a všechno se stihlo.

Měl jste vlastní řemeslníky, takže jste nestavěli s firmou na klíč?

Nakonec ne, protože když jsem o tom s firmou mluvil, tak jsem zjistil, že spoustu služeb objednávají u externích dodavatelů, takže jsem si řekl, že si to zajistím sám přes své kamarády. Mohl jsem tak mít vše pod kontrolou.

O co všechno konkrétně šlo?

Nechal jsem si dělat vodu, elektřinu, sanitu, obklady, podlahy, topení a samozřejmě kuchyni a kamna. Tyhle všechny věci jsem měl nasmlouvané několik měsíců dopředu, podle jasně daného harmonogramu.

To je docela dost věcí. Měl jste tu i svůj stavební dozor?

Neměl, trávil jsem tu většinu času, tak jsem si stavbu dozoroval sám.

Byla tato cesta vlastních řemeslníků dobrá volba? Vyplatilo se to?

Určitě ano. Díky tomu, že jsem si dal tu práci a pečlivě naplánoval celý harmonogram a vše domluvil dostatečně s předstihem, tak to krásně navazovalo a práce odsýpala. A musím tedy všechny pochválit jak firmu, tak řemeslníky, opravdu jsem byl se všemi moc spokojený.

A dělal jste si něco svépomocí?

Nemohl jsem sehnat malíře na termín, který jsem potřeboval, tak jsem to tu celé sám vymaloval. A řemeslníkům jsem pomáhal, když bylo třeba. Sám jsem si taky dělal pergolu, částečně zemní práce, a koupací zahradní jezírko jsme stavěli spolu s manželkou. Jen folii jsem nechal svařovat a také vybetonování základů dělali řemeslníci.

Jezírko je krásné, opravdu se v něm koupete?

Ano, koupeme se tam celé léto. Je hluboké přes 2 metry, takže se v něm dá krásně plavat. Původně jsme chtěli biotop, ale pak jsme zjistili, že tak nejpozději po pěti letech se musí celý vytrhat, jinak je zelený a nedá se v něm koupat. Což je strašně moc práce a málokomu se do toho chce.

My máme v jezírku mechanickou filtraci a UV lampu, nepoužíváme žádné chemikálie a jezírko je pořád čisté. V zimě je využíváme po saunování.

Nastaly během výstavby nějaké komplikace?

Během stavby domu ne, ale předtím mi během dvou týdnů dvakrát voda vytopila sklep, což bylo nepříjemné.

Jaké máte vytápění a pociťujete v létě a v zimě tepelný komfort?

Topíme plynem. Mám tu kompletní podlahové vytápění s vodou, kterou ohřívá plynový kotel. Ale dům je nachystaný i na alternativní zdroje vytápění, jako je tepelné čerpadlo, pokud by to mělo být ekonomicky výhodné, což si, myslím, zatím není. Máme tu i záložní kamna, kterými ale netopíme, fungují opravdu jen jako záloha, kdyby nebyl plyn.

V létě používáme venkovní žaluzie, které jsou naprogramované na sluneční svit a automaticky se zatahují podle potřeby. Jsou samozřejmě ovladatelné i ručně přes aplikaci v mobilu. Ložnici máme umístěnou na severozápad, kde jednak slunce svítí míň, a za druhé tam máme větší přesah střechy, takže je tam příjemně i v létě.

Za ty dva roky, co tu bydlíme, jsme se s manželkou přesvědčili, že klimatizaci nepotřebujeme, i když jsme s ní původně počítali.

Jak je to tu s akustikou a s hlukovou izolací?

Je pravda, že dřevěná stěna izoluje jinak než klasická zeď. Záleží pak, jaká izolace se uvnitř použije. Když to uděláte dobře, tak není problém. Puštěná televize je večer přes zeď samozřejmě slyšet, ale zvuky dál od zdi už vůbec ne.

Máte tu nějaké technické vychytávky?

Když jsme plánovali podlahové topení, řešil jsem, jestli je možné, aby to na různých místech topilo různě. A šlo to. Takže třeba v koupelně máme stabilně kolem 28 stupňů, kdežto v ložnici pod 20 °C. Zkrátka jsme si to nastavili tak, aby nám bylo v domě komfortně.

Ložnice majitelů Foto: Jan Planička

Pak ty automatické žaluzie, o těch jsem už mluvil. U nich je jediná nevýhoda, že nejdou ovládat manuálně, takže když vypadne proud, tak s nimi člověk nehne. Ale pro ten případ mám ve sklepě záložní zdroj, který kromě vaření pokryje veškerou elektřinu v domě.

A máme taky zabezpečovací systém s venkovními kamerami.

Máte srovnání se zděným domem. V čem vidíte výhodu dřevostavby?

Jako výhodu dřevostavby vidím to, že na stejné zastavěné ploše máte o něco větší užitnou plochu, protože stěny jsou o něco tenčí. Jednodušší byly také rozvody elektřiny. Celkově u bungalovů je velmi snadné cokoliv natáhnout přes strop.

Jste s domem spokojení, nebo je něco, co byste dnes udělali jinak?

Jsme spokojení moc a určitě bychom nic neměnili. Díky svým předchozím zkušenostem se stavbou domu jsem věděl, že je potřeba investovat čas do přípravy a zbytečně se nedohadovat o každou korunu.

Když mi architekt řekl, že je potřeba za něco připlatit, tak jsem to udělal a nezpochybňoval to. Díky tomu bylo vše dobře připravené už před stavbou, a samotná realizace pak proběhla víceméně bez problémů.

Je něco, co byste poradil i ostatním stavebníkům?

Určitě. Základ je dobře si stavbu připravit, naplánovat a vědět, co chcete.

Dům je podsklepený bungalov Foto: Jan Planička Dalších 6 fotografií