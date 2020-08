Správná klimatizace chladí, vytápí i šetří peněženku

Jak na to

Šest triků, jak omezit parno v interiéru

U nástěnné klimatizace, která je napevno zabudovaná, je lepší myslet na její instalaci už ve fázi projektu, ale jde to i dodatečně. Rozvody se buď sekají do stěn, nebo vedou v lištách.

„Pro instalaci nástěnné klimatizace musíme vždy zajistit vhodné místo pro venkovní jednotku. A to může to být na zdi i na střeše. Také je potřeba vyřešit odvod kondenzátu vnitřní jednotky, třeba svodem do kanalizace,“ vysvětluje Vladimír Macháček z firmy Daikin.