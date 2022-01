Spořivá žena má v koupelně na zdi mozaikového tygra

Ta na první pohled zaujme pestrobarevnou mozaikou pokrývající všechny stěny, vytvořenou nejenom z úlomků obkladaček, které jí přenechali z místního obchodu. Zbývající materiál má docela pestrý původ, Lauretta totiž využila například staré talířky, tácky i části mramorového krbu. To vše pořizovala na trzích pořádaných charitami, přes sociální sítě, bazary s autodíly a jinde, kde se dalo. Veškeré jednotlivé části tak sehnala za částky nižší než 10 liber, tedy necelých 300 korun.

Její nástěnné mozaiky ztvárňují tu rybu vyskakující z misky, jinde plameňáka, hlavním motivem je ovšem tygr. Pozorný návštěvník si pak s pobavením všimne páva, jehož oko není nic jiného než zátka od piva. Pár zarážek do knihovny ve tvaru psa pak podpírá recyklovanou skleněnou zástěnu sprchy.

„Výzvou pro mě bylo už nasbírání materiálu, ale pak mě čekala další výzva, a to s mozaikou skutečně začít. Neměla jsem ponětí, jak to dopadne. Bylo by ale tak snadné se vzdát v půli cesty, ve chvíli, kdy se zdálo, že snad ani nemá konce,” svěřila paní Lauretta agentuře SWNS.