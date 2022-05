Špatně vybraná klimatizace se může změnit ve žrouta peněz

S blížícím se létem mnoho lidí na poslední chvíli uvažuje o pořízení klimatizace. Mnoho společností má ale již do léta plno, což může svádět k unáhlenému nákupu stylem ber kde ber. To však bývá téměř vždy velmi nešťastný krok, který se do budoucna může nepěkně prodražit. Výběr klimatizace proto velice pečlivě zvažte a nezapomeňte důkladně počítat.