Slavný Tančící dům poprvé otevřel technické zázemí pro veřejnost

„Prohlídka má celkem osm částí a začíná ve druhém podzemním podlaží, kde je strojovna, a končí na střeše. Lidé budou moci nahlédnout i do hotelových pokojů a otevíráme také novou terasu s neobvyklým výhledem na Pražský hrad a pohledem do vnitrobloku na byt, kde roky žil bývalý prezident Václav Havel,” uvedl ředitel galerie Tančící dům Robert Vůjtek u příležitosti oznámení otevření technického zázemí stavby.

S nápadem, aby na místě vznikl dům s unikátním výhledem, který by sloužil jako umělecká galerie a zároveň by po více než 40 letech zaplnil prázdnou proluku, přišel Václav Havel. Stavba je tak nesmazatelně spojena i s jeho jménem.

Návštěvníci mohou prozkoumávat Tančící dům od 9. června až do 31. srpna 2020 každý den od 10 do 18 hodin. Vstupné je zahrnuto v ceně vstupného na výstavu Bořka Šípka, kterou Galerie Tančící dům prodlužuje do 27. září 2020 a je otevřena denně od 9 do 19 hodin.