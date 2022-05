Samoživitelka s rakovinou žije se svými dvěma syny v minibytě. Přesto si nestěžuje

Když 37leté Jamacé Dickersonové lékaři zjistili rakovinu, byla to pro ni rána. Se svými dvěma syny ve věku sedm a pět let se musela velmi uskromnit a tak se v americkém Seattlu přestěhovala do bytu, který má jen 23 čtverečních metrů. O tom, jak bydlí, natočila video.