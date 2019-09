Rozevlátá dámská sukně vybízí kolemjdoucí k posezení nebo ulehnutí

Instalace je součástí 17. ročníku Londýnského Design festivalu, a proto je v ulicích města umístěna pouze dočasně, do 11. října. Nicméně její autor by byl rád, kdyby jeho nápad nalezl uplatnění v nějakém dalším evropském městě.

„To, co jsem navrhl, je místo, kde si můžete lehnout a dívat se na nebe. Jeho účelem je dát lidi dohromady na veřejném místě a vytvářet chvíle společných zážitků,” řekl designér pro agenturu AP.

Nové místo k odpočinku si lidé pracující v okolí rychle oblíbili. Jeho pravidelnými návštěvnicemi se staly například Charlotte Guestová a Hanna Crombieová. „Je to příjemné místo, kam si jít sednout, když je polední pauza, nebo před či po práci. Máte tu místa na sluníčku, místa uprostřed, je to tu prostě pěkné,” říká Guestová.

Městské posezení si pochvaluje rovněž ředitel festivalu Ben Evans: „Proměnit něco, co většina lidí považuje za bezcenné a ošklivé, v něco hezkého s velkou hodnotou, v něco, co má velký dopad na veřejný prostor ve městě, to je skutečně úžasná proměna.”