Připravte si dokonalou vánoční tabuli

„Ke svátečnímu stolu se nejlépe hodí klasické hladké saténové ubrusy nebo ubrusy z damašku s detailními vytkanými žakárskými vzory. Ty působí slavnostně, hodí se do všech interiérů a dobře drží tvar,“ říká Hana Šrůtková z české textilky Veba.

To jsou dekorativní ubrusy, které můžete použít samostatně, nebo je položit na hlavní ubrus tak, že jej nepřekrývají, pouze jej krásně doplní.

Na ubruse nemají chybět ani barevně sladěné vánoční ubrousky . Nejlépe budou vypadat látkové, laděné do jednoho tónu s vánoční dekorací. Při jednoduchém stolování se textilní ubrousek dává vlevo od vidličky.

Samozřejmě se ale můžete naučit poskládat jej do nejrůznějších tvarů a stylově naaranžovat. A až se pustíte do jídla, pamatujte, že látkový ubrousek nepatří za límec, ale na klín! Papírové ubrousky se o Štědrém dnu hodí spíše jako podklad při vrstvení talířů nebo k otření prstů.

Poté přichází na řadu příprava nádobí . Na každé místo asi dva cm od kraje stolu umístěte mělký talíř a na něj ještě talíř hluboký. Mezi ně je vhodné dát papírový ubrousek. Do horního talíře pak můžete naaranžovat látkový ubrousek.

Více než dva talíře pro každého by na stole být neměly. V případě potřeby další doplníte v průběhu jídla.

Lžíci a nůž dáváme na pravou stranu, a to i pro leváky, nože ostřím k talíři. Lžíce dnem na stůl a vidličky zuby nahoru. Moučníkový příbor, který použijete patrně jako poslední, patří nad talíř . K talíři patří maximálně tři sady příborů. Chystáte-li delší menu, další části příboru přikládejte až v průběhu stolování.

Oddechli jste si, že to nejhorší máte za sebou? Kdepak! Pravidla stolničení totiž určují přesné místo všemu. I skleničkám. „Každý u stolu by před sebou měl mít dvě, maximálně tři,“ upřesňuje Pavel Dvořák. U hrotu velkého nože by měla stát sklenka na víno, kousek napravo za ní sklenice na vodu.