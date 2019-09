Při rekonstrukci vyberte dlažbu, která vás jen tak neomrzí

Od keramické dlažby očekáváme, že bude trvanlivá, vysoce odolná, snadno udržovatelná. S radostí ji dáváme do koupelny, kde se setká s vodou a neuškodí jí, do kuchyně (odolává potravinám, olejům, chemii) i na chodbu, kde ji nepoškrábou kamínky z bot.

Navíc má ještě další přednost: je vysoce vodivá, a tak je pod ni vhodné instalovat podlahové vytápění. To oceníme, když vyjdeme ze sprchy nebo se v zimě zujeme v předsíni z bot.

Dlažba nabízí nespočet variant a je důležité předem vědět, do jakého prostoru ji dáme. Produktů je nespočet, tak si užijme nabídku rozmanitého designu, odstínů, povrchové úpravy.

Hezký design je plus, ale důležitější je, co dlaždice umí a předvede. Jednou z nejdůležitějších vlastností je nasákavost materiálu, s ní souvisí i mrazuvzdornost (nutná do exteriéru). Konkrétně například venkovní dlažba se musí pohybovat v rozmezí hodnot 0,1–0,3.