Pořiďte si na zimu správný polštář a peřinu

Uvažovat o výhřevnosti peřiny čistě podle její tloušťky by ale bylo zavádějící. To, jak moc nám bude pod konkrétní přikrývkou teplo, závisí hlavně na materiálu, jímž je vyplněna. Může to být přírodní materiál, ať již peří, prachové peří, hedvábí, bavlna, či vlna.