Polohovatelné stoly zpříjemní práci doma i na pracovišti

„Ať již pracujeme v kanceláři, nebo jsme doma na home office, je potřeba si uvědomit, že zde pobýváme zhruba třetinu denního času. To je již vcelku dlouhá doba na to, aby stálo za to zamyslet se, jak tento čas trávíme a zda to našemu tělu prospívá. Ne náhodou se mluví o sezení jako o novodobém kouření se stejným dopadem na naše zdraví,” vysvětluje pohybová specialistka společnosti Liftor Pavla Maříková.