Pasivní dům lze postavit i z cihel

Moderní cihly lze velmi dobře využít pro stavbu pasivních domů. Stavební práce ale vyžadují velkou pečlivost a přesnost. To je ale shodné u pasivních domů ze všech materiálů. Foto: Heluz

V současné době, kdy jsou ceny a dostupnost některých energií do budoucna nejasné, se lidem plánujícím stavět rodinný dům více než kdy jindy vyplatí zvážit možnost postavit jej v pasivním standardu. Legislativa to sice nevyžaduje, úspory za energie se ale do budoucna vyplatí. Mít ho mohou i ti, kdo plánují stavět z cihel.