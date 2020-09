Pandemie mění naše požadavky na dveře a jejich otevírání a zamykání

Co je z vašeho pohledu nejlepší řešení pro vstup do kanceláře? Foto: Novinky

Rozestupy, roušky, ruce. Pravidlo tří R dnes vtloukáme do hlavy svým dětem, snažíme se je dodržovat sami a přemýšlíme přitom, jak co nejvíce omezit svůj styk se vším, na čem by se mohly udržovat viry či bakterie. Jedním z takových míst jsou bezpochyby i dveře v zaměstnání. Mnohde jejich kliky projdou za den desítkami i stovkami rukou. Není divu, že Češi čím dál více upřednostňují bezdotykové způsoby otevírání dveří na svých pracovištích.