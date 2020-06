Odstěhovali se do dřevostavby za Prahu. Jejich syn se díky tomu uzdravil

Jak jste bydleli dříve a co vás přivedlo ke stavbě rodinného domu?

Zuzana: Původně pocházíme z Uhříněvsi, a to je úplně jiný svět. Jde o velmi frekventovanou část Prahy. Manžel tam má i práci, ale když jsem podruhé otěhotněla, rozhodli jsme se, že chceme bydlet na příjemném místě bez aut, s vesnickou atmosférou klidu a pohody.

Zkrátka sen nás obou bylo mít někde za Prahou dům se zahradou. Tento sen se nám splnil, a teď tu spokojeně bydlíme s naším tří a půl letým synem, patnáctiletou dcerou a fenkou Cindy.

Popis dispozice Rodinný dům s dispozicí 5+kk je ideálním bydlením pro čtyřčlennou rodinu. Má jednoduchý, téměř čtvercový půdorys (9 × 10 m) a jeho dominantou je krásný štít, který vytváří vzdušný a prostorný interiér. V přízemí se nachází vstupní hala, schodiště, koupelna s technickou místností, pokoj pro hosty a obývací pokoj propojený s kuchyní a jídelnou. V horním patře jsou dva téměř symetrické dětské pokoje, ložnice a společná šatna a koupelna.

Dojíždíte do Prahy kvůli práci, škole či zájmům?

Zuzana: Já jsem ještě na mateřské a manžel pracuje v Uhříněvsi. Do centra Prahy tedy nejezdíme a ani to neplánujeme. Já se tam denně pohybovala 20 let a stačilo mi to.

Teď nám vyhovuje zajet si maximálně jednou za čas do divadla. Spojení je dobré vlakem i autem po dálnici. Naštěstí občanská vybavenost je v naší obci opravdu dobrá, máme tu obchod, školu i školku. Důležité pro nás bylo, abychom děti nemuseli nikam vozit, což se podařilo. Syna vodím do školky pěšky a dcera už je větší, tak může jezdit sama.

Jak se vám podařilo získat tento pozemek?

Zuzana: Čistou náhodou. Narazili jsme na paní, která koupila pozemek od developera a prodávala ho. Naše reakce musela být rychlá, protože bylo hodně zájemců, v podstatě jsme se rozhodli během jednoho dne. Jsme za toto místo rádi, teď je tady dost těžké sehnat něco za rozumné peníze.

Jak probíhal výběr firmy a návrh domu?

Zuzana: Realizační firmu jsme měli vybranou ještě dříve, než jsme koupili parcelu. Pro dřevostavbu jsme se rozhodli už dávno, ale konkrétní dům jsme vybírali až na daný pozemek.

Jaké důvody mluvily pro dřevostavbu?

Pavel: Dřevostavbu jsme volili z důvodu rychlosti a zejména ceny. Stejný cihlový dům by stál mnohem více peněz. Dřevostavba není za poloviční cenu, ale určitě je výrazně levnější. Vše je totiž předem jasně stanovené a domluvené, proto jsme plánovaný rozpočet nepřekročili ani o korunu.

Na rozdíl od souseda, který staví z cihly, ještě po dvou letech nemá hotovo a rozpočet se mu navýšil už několikrát. A navíc vše, kromě obkladů a stropu v našem případě, je stavěno suchým procesem, nemusí se tedy dělat technologické přestávky.

Zuzana: Pro mě bylo kromě rychlosti důležité i využití zdravých, přírodních materiálů a vzdušnost prostoru.

Vstup do domu vede z užší strany. Foto: Jan Planička

Máte betonové stropy. Volili jste je kvůli kročejové neprůzvučnosti?

Pavel: Máme betonové podlahy a strop. Je to dané výrobcem, jiné firmy je dělají výhradně dřevěné.

Zuzana: Abych pravdu řekla, předpokládali jsme, že přes betonový strop nebude skoro nic slyšet, není to ale úplně stoprocentní. Rádio či televize slyšet nejsou, kroky však ano.

Jak dlouho v domě bydlíte?

Pavel: Bydlíme tu asi rok a půl. Základová deska byla v listopadu, na konci února se začalo stavět a v červenci jsme se nastěhovali.

V jaké fázi dokončenosti jste dům přebírali?

Pavel: Nestavěli jsme kompletně na klíč, dodávali jsme si vlastní krytiny, obklady, dveře, vymalování. Základovou desku řešila firma.

Stavební povolení bylo také na firmě?

Pavel: Ano, bylo to v rámci jejich balíčku. Cena byla velice seriózní, proto jsme to nechali na nich.

Ve vaší obci byly přísnější regulativy. Jaké?

Pavel: Byl tady regulativ, ale zase díky tomu jsme získali pozemek, protože zájemce před námi kvůli tomu odřekl. Nesměla tu být rovná střecha, byly předepsané určité barvy fasády a uliční čára. Ale nás to příliš neomezilo.

Moc se nám nelíbí ultra-moderní domy, a takový by se sem ani nehodil. Vlastně jsme rádi, že tu omezení bylo. Jsou tady díky tomu jen sedlové nebo valbové střechy, domy nejsou „cikcak“ a ulice tak působí hezky jednotně.

Jaké máte zkušenosti s firmou?

Pavel: Stavěli jsme s firmou, se kterou jsem měl dřívější pracovní zkušenosti. Jednání s nimi byla vždy velmi příjemná a seriózní, proto jsme se pro ně rozhodli. Líbilo se mi, že se jedná o rakouskou firmu, představovalo to pro mě určitou jistotu.

Navíc nás nikdy do ničeho nenutili, za což jsem byl opravdu velmi rád. Nabídli nám řešení, ale finální rozhodnutí nechali na nás. Když jsem s jejich ředitelem jednal poprvé, řekl jsem si, že s takovým člověkem si dokážu představit spolupráci.

Schodiště působí velice lehkým a vzdušným dojmem. Foto: Jan Planička

Zuzana: Taky jsme nikdy neslyšeli, že něco nejde. Naopak jednotliví řemeslníci sami aktivně zavolali, že jsou v domě, a ptali se nás, jak co chceme. Zkrátka pokud si s čímkoliv nebyli jistí, vždy nás kontaktovali. Vše probíhalo hladce a termíny byly dodrženy přesně podle domluvy. Organizaci měli zkrátka výborně zvládnutou.

Jak dlouho samotná stavba trvala?

Pavel: Čtyři měsíce od dokončení základové desky. Panely seskládali během týdne, střecha byla hotová ve druhém týdnu. Potom už se dělaly vnitřní práce. Okna přivezli zvlášť.

Jak jste navrhovali dispozici? Máte dům podle typového, nebo individuálního projektu?

Zuzana: Měli jsme jasno v tom, že chceme dům se štítem. Vybrali jsme si typový projekt, který běžně firma realizuje, a trochu si ho upravili a dispozičně dotvořili k obrazu našemu. Měnili jsme například schodiště.

Měli jsme i několik dalších požadavků, chtěla jsem například dvě okna v kuchyni, protože jsem věděla, že budu mít krásný výhled. Pro mě byla okna a denní světlo velice důležité. Máme tady krásné okolní prostředí a chtěli jsme vidět ven. Měla jsem představu velkých oken, což mi ale vymluvili. Máme tedy dělená okna a je to opravdu lepší. I z hlediska údržby.

Nepřehřívá se vám dům v letním období?

Pavel: Všechna okna mají trojsklo a ve střeše jsme udělali dostatečnou vrstvu izolace. Slunce tady svítí celý den a přes okna samozřejmě teplo proniká, ale není to nic extrémního. Dá se udělat průvan a pořídili jsme si žaluzie. Chceme postavit pergolu, která částečně zastíní okna v obýváku, a na zahradě chceme vysadit stromy.

Je něco, co budete kromě pergoly dodělávat?

Pavel: Podél domu chceme vybudovat garážové stání. A budeme dělat jezírko, jen jsme se dohodli, že počkáme, až se syn naučí plavat.

Jak v domě topíte?

Zuzana: Máme elektrické podlahové topení s kabely. Ještě krbová kamna, jinak nic. Bohatě nám to stačí.

Kolik vás stojí náklady na energie?

Pavel: Kompletní náklady na náš dům jsou 37 000 Kč ročně, což se mi zdá jako perfektní cena. Největší položkou je samozřejmě elektřina.

Hlavní místností v přízemí je obývací pokoj propojený s jídelnou a kuchyní. Foto: Jan Planička

Jak to máte s vodou?

Zuzana: Obec, ve které bydlíme, má svoje vrty na pitnou vodu. Na dešťovku máme připravené svody a budeme zakopávat nádrž, chceme s ní zalévat a splachovat. Jsme jedna z mála zemí, která splachuje pitnou vodou, což mi připadá jako nesmysl.

Máte v domě nějaké technologie?

Pavel: My jsme spíše pro jednoduchá řešení. Bylo mi nabízeno tepelné čerpadlo, ale u rodinného domu se to vůbec nevyplatí. Revize a údržba by byla nesmírně drahá a náklady by se nikdy nevrátily. Když je venku -10 °C a manželka upeče buchty, vyhřeje se celý prostor. Dům si v sobě teplo udrží.

Doporučili byste dřevostavbu dalším lidem?

Pavel: Doporučujeme každému, kdo se ptá. Ale někteří si ani tak nedají říct. Já už jsem stavěl podruhé a rozhodně jsem věděl, že nechci lepit cihlu na cihlu.

Měli jste nějaké komplikace při výstavbě?

Pavel: Největší trable, co se týče stavby, jsme měli v bance s hypotékou. Zabrzdili nás tam zhruba na měsíc až dva. Peníze jsme měli mít během prázdnin, ale zkomplikovalo se to tak, že jsme je měli až na konci prosince.

Bylo to neuvěřitelné papírování a zdlouhavé vyřizování. A to už jsem u nich předtím měl splacenou hypotéku, ale stejně se pořád chovali hrozně. Nakonec jsme šli do jiné banky.

Koupelna v podkroví Foto: Jan Planička

Zuzana: Šli jsme potom do jiné banky, kde bylo vše jednodušší, rychlejší a příjemnější. Komunikace s první bankou byla to nejkomplikovanější za celou dobu výstavby, jinak si nevzpomínám, že bychom měli nějaký problém se stavbou. Ani žádné reklamace.

Překvapilo vás něco v průběhu celého procesu? Ať už příjemně, nebo naopak.

Zuzana: Nepříjemného asi nic. Příjemné překvapení bylo, že vše proběhlo tak rychle. Neměla jsem vůbec žádnou představu o tom, jak stavba probíhá, a hrozně mě to zajímalo. Když nám řekli „přijedou auta a přivezou dům“, opravdu to tak bylo. My jsme u toho bohužel nebyli, ale když jsme se přijeli podívat odpoledne, už stály stěny domu.

Udělali byste dnes něco jinak?

Zuzana: Co se týče domu asi ne. Možná něco z vybavení, ale dispozici bych neměnila. Věděli jsme, že nechceme žádné vestavěné skříně, maximálně prádelníky, všechno máme v šatně nahoře. Vejde se tam oblečení celé rodiny, a to i se spoustou věcí navíc.

Splnila stavba vaše celkové očekávání?

Zuzana: Určitě, jsme tady spokojení. S domem i s jeho umístěním. Náš malý syn měl dříve velké zdravotní problémy s dýchacími cestami. Předchozí bydlení v Praze odneslo bohužel jeho zdraví. Býval týden ve školce, týden doma, pořád dokola.

A jsem opravdu moc vděčná za to, že se mu to v novém domě a prostředí zlepšilo. Čerstvý vzduch mu pomohl. Takže hlavně oceňuji zdravé životní prostředí, ve kterém teď žijeme, společně s přírodními materiály, ze kterých je náš dům postavený.

Je něco, co byste poradili lidem, kteří se chystají stavět dům?

Pavel: To je složité. Velmi záleží na tom, s kým budou stavět. Za sebe můžu říct, jak už jsem koneckonců zmiňoval, že mi tady vůbec nechybí klimatizace, rekuperace a podobné „nesmysly“, které stojí hodně peněz a nemají návratnost.

Vzhledem k tomu, že domy jsou dnes velice dobře izolované, myslím si, že je lepší vše spíše hodně zjednodušit. Naše prababičky v jednoduchosti také žily a byly možná ještě zdravější než my.

Dům je samozřejmě důležitý, ale všechno je to o okolním prostředí. Možná bych lidem poradil hlavně to, ať opravdu přemýšlejí zejména nad tím, kde svůj dům postaví. A dřevostavbu jednoznačně ano.

Petra Pacáková a Kateřina Petríková, www.drevostavitel.cz

Stavbu firma nedodávala na klíč celou, některé prvky si majitelé dodávali sami. Například dveře. Foto: Jan Planička Dalších 5 fotografií

Anketa Máte také zkušenost, že se změnou bydliště se zlepšilo zdraví někomu z vaší rodiny? Ano, bylo to u nás podobné. 43.1 % Patrně ano. Na 100% to tvrdit ale nemohu. 15.3 % Nevím o ničem takovém. 9.8 % Ne, myslím, že ne. 7.8 % Ne, nic takového jsme nezaznamenali. 24 % Celkem hlasovalo 255 čtenářů.