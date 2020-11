Netradiční dům má své tajnosti

Kromě dětských pokojíčků s tajným vchodem do herny je zajímavá i čtyřmetrová stěna v obývacím pokoji. V jejích útrobách je lehký žebřík, který lze instalovat do nábytku a dosáhnout tak až do horních polic skříně.

Originální je i sezení v oknech v jídelně a v pokojíčcích, kde je parapet přesně ve výšce sezení. Atypické je rovněž světlo v obývacím pokoji, připomínající disko kouli. Je efektní i praktické: rodiče vidí díky odrazu do horního patra a obráceně a mají tak jistý přehled o dětech.