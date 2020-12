Největší vertikální farma v Evropě vzniká nedaleko Kodaně. Vyprodukuje až 1000 tun jídla

Interiérové vertikální farmy jsou jedním ze způsobů, jak přinést zemědělskou produkci do měst. Aby to bylo možné, bylo nutné změnit pohled na její základní principy a samozřejmě je změnit.

Tradiční zemědělství vyžaduje, kromě jiného, plochu. A to obvykle velkou plochu. Tu ale město poskytnout nemůže, alespoň ne tu horizontální. Pokud se ovšem změní orientace pěstebních ploch z vodorovných do vertikálních, pak by již bylo možné ve městech, nebo v jejich bezprostřední blízkosti, potřebný prostor nalézt.

Umístění pěstebních ploch fungujících na hydroponickém principu do interiéru umožňuje kromě jiného pěstovat plodiny, jako jsou nejrůznější druhy bylinek, salátů či zelí nepřetržitě po celý rok. To vše v blízkosti, či dokonce uvnitř velkých aglomerací, takže odpadá nutnost nákladné a neekologické přepravy.

Vertikální farmaření s sebou nese i další obrovské výhody. „Na stejné ploše můžete sklízet i patnáctkrát v porovnání s tradičním farmářem, který z jedné plochy sklidí úrodu jen dvakrát do roka. Tou druhou je obrovská úspora vody, a tudíž aplikovatelnost tohoto systému do míst, která trpí akutním nedostatkem vláhy.”

Prvním cílem pro příští rok je objem produkce 1000 tun. Do dvou let pak chtějí rozšířit nabídku o bobule (rozuměj rajčata apod.), během pěti až deseti dalších let by měli být schopní nabídnout i kořenovou zeleninu.