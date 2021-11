Nejlepším rodinným domem v České ceně za architekturu je letos Lazy House s krásnými výhledy do okolí

Přístup do domu je z ulice skrze bránu a vstupní podlaží s garáží, které umožňuje oddělený vstup do hlavního obytného podlaží a hostinského bytu. Hlavní obytné podlaží je umístěno v patře a vchází se do něj jednoramenným vstupním schodištěm otevírajícím průhled do zahrady.