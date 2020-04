Na zahradě postavil modulový domek pro svou maminku

Maminka pana Romana, která náhle ovdověla a zůstala sama ve velkém domě na samotě, díky malému domečku pookřála a začala v podstatě nový život.

Zbavila se starých nepotřebných věcí, tráví hodně času na zahradě, stará se o vnoučata, která má nablízku, a zároveň má své soukromí.

Postavil jste už druhou dřevostavbu. Čím jste si je tak oblíbil?

Roman: Tuším, že jsme měli vůbec první dřevostavbu v naší obci. Náš dům je starý necelých patnáct let a slouží bezvadně. Díky této dobré zkušenosti s dřevostavbou jsme ji volili znova. Líbí se mi jejich vnitřní klima.

V létě, i když jsou dlouho veliká vedra, se dům nepřehřeje a jednoduše ho vyvětráte. Stejně tak perfektně funguje v zimě. Zapnete topení a za pět minut je v domě teplo.

Tato malá dřevostavba vznikla jako řešení rychlého bydlení hned vedle prvního domu. Podle čeho jste domek vybírali?

Roman: Vybíral jsem víceméně já, mamka neměla potřebu do toho moc zasahovat. Ne, že bychom ji z toho vyloučili, ale neměla na to tou dobou myšlenky. Potřeboval jsem situaci vyřešit hlavně rychle, nebyl čas na výstavbu zděného domu.

Z nabídky modulových domů jsem si vybral tento, protože se mi líbilo, jak je postavený – je z dokonale vysušených KVH profilů, místo polystyrenu využívá dřevovláknité desky, které mají větší odolnost, a navíc je tu difuzně otevřená skladba stěny s dřevěnou fasádou.

Takže jste si firmu zvolil na základě konstrukčního systému?

Roman: Ano. Zkoumal jsem na internetu firmu Dřevo-House, která nám nakonec domek realizovala, a to zejména z té technické stránky. Samozřejmě jsem zkoušel hledat i reference zákazníků. Žádné negativní ohlasy jsem nenašel, což bylo dobré znamení.

Jak probíhala spolupráce s firmou?

Roman: Má zkušenost je velice pozitivní. Svoji práci odvedli velice kvalitně a navíc rychle. Vše fungovalo skvěle a na čem jsme se domluvili, to vždycky platilo. Jakoukoli změnu jsme chtěli, okamžitě vše zajistili.

Byli jste se podívat ve výrobě?

Roman: Přímo ve výrobě jsme nebyli, ale dívali jsme se na nějaké referenční stavby. V průběhu výroby našeho domu nám firma posílala průběžné informace, s čímž jsem byl velice spokojený. Komunikace je hodně důležitá. Můžete podle toho odhadnout, jestli firma opravdu udělá to, co slibuje.

Jaké jste měli požadavky na dispozici domečku?

Roman: Na tak malém prostoru nic moc nevymyslíte. Maminka ale měla požadavek na oddělenou ložnici.

Popis dispozice Modulový domek MH02 má rozměry 4 x 9 metrů a nabízí dispozici 2+kk s užitnou plochou 28 metrů čtverečních. Do domku se vešlo zádveří, plně vybavená koupelna s pračkou, obývací pokoj s kuchyňským koutem a ložnice s pracovnou a úložnými prostory. Oproti původnímu půdorysu je tento domek otočený zrcadlově a místo vany má v koupelně sprchový kout. Domek má i prostornou terasu, kde tráví léto celá rodina.

Jak probíhala montáž?

Roman: Když to povím s nadsázkou, dovezli dům v 7 hodin ráno a ve 3 odpoledne by se tady dalo bydlet. Domek přivezli ve dvou kusech na kamionu – kompletní dům a sedlovou střechu, která byla oproti standardu navíc, a na domek se pouze posadila a připevnila. Museli jsme ji mít z důvodu územní vyhlášky obce.

Pak už stačilo domek pouze napojit na připravené inženýrské sítě, které jsme si dělali svépomocí. A samozřejmě musely být hotové základy. My jsme měli připravené zemní vruty. Je to skvělá a rychlá technologie – dopoledne zavrtáte, odpoledne můžete stavět. Není třeba žádná technologická přestávka.

Montáž probíhala v zimě a hodně tu nasněžilo. Jak jste si se ztíženými podmínkami poradili?

Roman: Ano, napadlo tady zrovna 30 centimetrů sněhu, což byla komplikace. Jeřábník mi dva dny před instalací volal na hory, kde jsme zrovna byli na jarních prázdninách, že se sem s jeřábem nedostane. Takže jsme začali řešit, co s tím.

Bydlíme na vesnici, a tak naštěstí nebyl problém sehnat od jednoho kamaráda traktor a od druhého 17tunový podvalník. Přeložili jsme dům na traktor, a tak ho převezli na místo. Museli jsme kvůli tomu ale vybourat kus plotu, jinak by se tu traktor s valníkem nevytočil.

A den předem jsme tu se syny do půlnoci odklízeli sníh, abychom udělali alespoň nějaký plac pro montáž.

Domek je založený na zemních vrutech. Foto: Jan Planička

Jak dlouho trval celý proces od rozhodnutí až po moment nastěhování?

Roman: Mamka se nastěhovala v dubnu, dům tu stál už koncem února. Rozhodnutí padlo někdy v červenci či srpnu předchozího roku. S firmou jsme se domluvili poměrně rychle, nejdéle trvalo vyřízení stavebního povolení.

Nastaly u vyřizování stavebního povolení nějaké komplikace?

Roman: Ano, první reakce na stavebním úřadu byla taková, že „mobilhouse“ vůbec nepovolí. Musel jsem jim vysvětlit, že to není mobilní dům na kolečkách, že se jedná o modulární domek pevně spojený se zemí. Standardní bydlení, jen v malém.

Původně jsem ani nechtěl dělat číslo popisné, chtěl jsem domek jako sousední stavbu k té naší. Ale bohužel jsme nenašli cestu, jak to udělat jinak, než vyběhat klasické stavební povolení. To trvalo asi 2 měsíce.

Jak to bylo s přípojkami?

Roman: Přípojky jsme měli už připravené na hranici pozemku, což byla výhoda. Už tenkrát, když jsme stavěli první dům, jsme počítali s tím, že by se tady mohlo časem něco vybudovat. Pozemek je velký, má kolem 2000 m2.

Jakým způsobem se dům vytápí?

Roman: Je tu jeden elektrický přímotop s výkonem 1,5 kW na celý domek, v koupelně ještě 0,5 kW žebřík. Druhý přímotop byl i ve vedlejší místnosti, ale byl úplně zbytečný, tak jsem ho sundal ze zdi.

Jak na stavbu reaguje okolí?

Roman: Ohlasy jsou pozitivní. Hlavně od kamarádů, když se přijdou podívat. Zdá se jim to prostornější, než to vypadá zvenku. Ale jedna kamarádka zase říkala, že by v takovém domku nebydlela, což respektuji. Každý to má jinak.

Já jsem fanoušek minimalistického bydlení, protože si myslím, že velikost domu neurčuje jeho kvalitu.

Kdybyste stáli znovu na začátku rozhodnutí, rozhodli byste se stejně?

Roman: Určitě ano. Mamka je spokojená, má vnoučata nablízku, kterým královsky vyvařuje i ve své skromnější kuchyňce. A jinak je pořád na zahradě. Jsem rád, že to takto dopadlo.

Maminka: Já jsem potřebovala hlavně klid a mít rodinu nablízku. A tohle řešení bylo neuvěřitelně rychlé. Na dřevostavbu jsem zvyklá byla, ale na minimální prostor ne. Od některých věcí jsem se opravdu osvobodila.

Je fakt, že člověk celý život pořád něco sbírá a pak zjistí, že to vlastně nepotřebuje, tak to dává do šuplíků, do krabic. Toto se zlepšilo. Syn mě taky pořád upozorňoval, že tu moc místa nebude.

Máte dostatek úložných prostor?

Maminka: Bohatě. V ložnici mám velké skříně a pod postelí mám náhradní peřiny pro návštěvu, aby mohla přespat. Byla jsem sice zvyklá mít ve starém domě věci ve třech ložnicích, ale není to potřeba. Je tady navíc půda, kde mám sezonní věci.

Jak jste vnímala tu velkou životní změnu?

Maminka: Zvykala jsem si pomalu. Původně jsem bydlela na úžasném místě, kde jsme měli s manželem krásný výhled do údolí. Kam jsem šla, tam byl les. Já lesy miluji, ale nic jiného v okolí nebylo. Ne, že bych se bála, ale po smrti manžela mi tam chyběla společnost. Tady mě překvapila zahrada – byla nepraktická a spíš okrasná. Vybudovala jsem si záhonky a jsem moc spokojená.

Roman: Mamka je vášnivá zahradnice. Hned jak se mohla nastěhovat, stavěli jsme i skleník. Nebránili jsme se, protože domácí okurky a papriky jsou úžasné a my si je sami nevypěstujeme.

S čím jste tady nejvíce spokojená?

Maminka: Volnost zahrady a vnoučata. Stejně když bydlíte v bytě, tak ráno vstanete, použijete koupelnu, nasnídáte se, jdete do práce a přijdete večer. Člověk toho prostoru opravdu moc nepotřebuje. Já tu mám úžasnou zahradu, kde pobývám celé dny, jsem pořád venku. V zimě trávím víc času doma a zase se věnuji třeba ručním pracím.

Nechybí vám tady něco z velkého domu?

Maminka: Velký jídelní stůl. V původním domě byla prostorná jídelna, tam se nás sešlo hodně. Ale i sem se vejdeme. Celé loňské léto jsme víceméně strávili na terase. A ze zkušenosti vím, že můžete mít velkou jídelnu, ale rodina se v ní stejně nesejde.

A jak si tu zvykl váš pejsek?

Maminka: Archie si zvykl hned, tomu tady nic nechybí.

V interiéru hraje hlavní roli bílá barva, která jej opticky zvětšuje. Foto: Jan Planička

Komu byste doporučili bydlení v modulovém domku?

Roman: Umím si představit bydlet tu i ve dvou lidech, třeba mladému bezdětnému páru by to mohlo vyhovovat. S dětmi už by to ale komfortní nebylo. Ale určitě bych takový domek doporučil právě starším lidem, je to podle mě ideální bydlení na důchod. Náklady jsou nízké a uklidíte za 5 minut.

Proč se podle vás v Česku nestaví více minimalistických domků?

Roman: Když staví dům mladá rodina, chce něco většího, což je pochopitelné. Ale mně osobně přijdou některé domy až zbytečně velké. Podle mě by si měl člověk postavit takový dům, aby šel celý opravit ze štaflí, ne obrovský hrad, na který potřebujete třípatrové lešení.

Doporučili byste dřevostavbu?

Roman: Určitě doporučili. Výhodou je rychlost a předem jasná cena za výstavbu. Tohle je u dřevěné stavby rozhodně jednodušší než u zděné.

Jakou byste dal radu lidem, kteří se chystají stavět?

Roman: Je potřeba si vše hlídat a v okamžiku, kdy se vám něco nezdá, začít problémy řešit ihned. Myslím si, že se dá odhadnout, ať stavíte dřevostavbu, nebo zděný dům, jestli je firma solidní a práci odvede v očekávané kvalitě. Ale určitě je třeba mít i trošku štěstí.

Je něco, co chcete do budoucna dodělat?

Roman: Je tu spousta věcí, které ještě nejsou dodělané. Mám tři dospívající děti a mou prioritou je věnovat se i jim, a ne jenom práci. Plánujeme udělat stříšku nad balkonové dveře, aby sem nepršelo, kvalitní a prostorný zahradní domek na místo dětského domečku, který je teď umístěn vedle domku, a malý bazén pro děti na zahradu.

Maminka tráví celé dny na velké zahradě, kde se může věnovat svému koníčku - zahradničení. Foto: Jan Planička Dalších 4 fotografií

