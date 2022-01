Moderní toaletní stolky jsou funkční i odolné, zapadnou i do minimalistických interiérů

Toaletní stolky se opět vracejí do módy. Líčit se na denním světle je bezpochyby lepší než v umělém v koupelně. Moderní kousky navíc zapadnou i do minimalistických a hodně uměřených interiérů. Hodně zdobné stolky si můžete dovolit do dívčích interiérů a dámských salónů, ve kterých nepochybně mají své neodmyslitelné místo.