Koberce s motivy květin rozzáří jarní i letní interiéry

Foto: Go Modern Furniture

Květinové koberce jsou ideální do kanceláří, které působí strohým a neosobním dojmem. Hodí se do všech prostor, které chcete oživit. Mějte ale na paměti, že velké květinové vzory budou prostor trochu zmenšovat. Do menších interiérů tak volte spíš drobnější květinové motivy.