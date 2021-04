Moderní kamna: každé dílo je originál

Moderní kachlová nebo omítaná akumulační topidla jsou šetrná k životnímu prostředí. Nesporným plusem je i nezávislost, kterou kamna poskytují. Pro to, abyste měli doma teplo, nepotřebujete ani plyn, ani elektřinu.

Dobrou službu prokazují i našemu zdraví. Akumulační kamna předávají většinu tepelné energie do vytápěného prostoru sáláním.

„Jde vlastně o stejný druh tepla, který k nám posílá slunce, a to se samozřejmě hodně líbí lidské pokožce. Díky příjemně nízkým teplotám pláště (40-50 °C) se navíc minimalizuje i prašnost, což zase jistě ocení všichni alergici a astmatici,“ popisuje Libor Soukup.

A to jsme zatím vůbec nemluvili o účinnosti. Poměr vložené a získané energie musí i díky přísným evropským předpisům začínat u kamen na hodnotě 80 %. Jejich čerství majitelé jsou tak podle Libora Soukupa po první zimní sezoně často doslova v pozitivním šoku z toho, jak málo dřeva spotřebovali.

Kachlová kamna patří i do moderního interiéru

Navíc existuje mnoho prefabrikovaných prvků, od spalovacích komor přes tahové systémy až po opláštění, a vše to je možné do značné míry mezi sebou kombinovat.

Elegantním řešením pro moderní interiér může být například rohový kachlový krb Cornea s dvířky osazenými designovým ohýbaným sklem otevíranými do boku. Možnost doplnit dřevníky s keramickým obkladem.

To vše značně rozšiřuje možnosti. Vedle klasiky ze šamotu s keramickým pláštěm umějí kamnáři díky novým technologiím postavit i topidla se super moderním designem, dokonce i taková, která vlastně vůbec nejsou vidět, protože vypadají jako normální omítaná zeď.

Srdcem rodinného domu na Borových Ladách se stala tato krásná kachlová kamna. O dvanáctihodinovou akumulaci se stará moderní tahový systém z materiálu KMS. Díky hypokaustovému systému se teplo dostává skrze strop do ložnice a dětského pokoje.

Teprve potom se může začít se stavbou kamen. Vlastní stavba trvá od několika dnů do několika týdnů, podle složitosti.

„Pokud se totiž ošidí kvalita materiálu, projeví se to na životnosti. Když se ošidí práce, projeví se to na funkci i životnosti. A pokud se ošidí příprava a dimenzování, musí se to projevit na funkci, spotřebě, účinnosti, ale hlavně na životním prostředí,“ vysvětluje Vít Pešek.