Místo bytu mají dřevostavbu. Vyšlo to levněji, mají klid a zahradu

Bezbariérový bungalov o dispozici 4+kk poskytuje ideální zázemí pro tříčlennou rodinu. Dům má celodřevěnou garáž i kryté parkovací stání, které poskytuje krytý vstup do domu suchou nohou (v zimě navíc majitelé nemusí řešit škrábání skel u aut či ometání sněhu). Ze zádveří domu vedou dveře do technické místnosti, a dále do chodby, ze které je přístup do všech ostatních místností. Napravo je pokoj dospívajícího syna, vlevo pak spíž, toaleta, koupelna, pracovna a ložnice manželů. Hlavní část domu tvoří obytný prostor s kuchyňským koutem. Z obýváku vedou dveře na terasu.