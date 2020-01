Měli malý pozemek, tak zvedli zahradu do výšky

Dům v luxusní čtvrti Jardim América na západě města stojí na pozemku o výměře 15 x 42 metrů. Původně vypadal, jako by jej zabíral celý. A kde nebyla stavba, tam byla alespoň dlažba, uprostřed níž trůnil bazén.

Potíž původního domu byla nejenom jeho velikost, ale i nadbytečnost mnoha jeho prostor. Jak popisují architekti, jeho velkou část zabíraly pouze pokoje a prostory určené k praní prádla. Zbourat celý dům a začít stavět znovu by bylo samozřejmě nejsnazší, ale to nepřicházelo v úvahu.

Okna na fasádě směrem do ulice jsou vsazena do společného černého rámu.

Prostor mezi tímto novým blokem a domem je přirozeným prodloužením jídelny do exteriéru. Do jeho útrob pak architekti vložili dosud chybějící šatnu k bazénu a nově i vinotéku. Směrem k domu je pak do jeho stěny vsazena venkovní kuchyň.