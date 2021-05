Mějte potraviny pod dohledem, i díky moderní lednici

Velké kuchyňské spotřebiče vydrží spoustu let. Fungovat mohou stále dobře, moderním spotřebičům se však nevyrovnají. Pokud už vám lednička nějaký ten pátek slouží, stojí za to uvažovat o pořízení nové. A to nejen kvůli nižší spotřebě energie, jíž se nové modely dnes pyšní.