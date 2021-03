Malé kuchyňské linky umějí být i šikovné

Můžeme jít cestou vedoucí hlouběji do naší peněženky a nechat si vyrobit minikuchyni na míru.

Výhodou kuchyňského bloku je nejen cena, ale také zahrnutí všech potřebných zón (přípravné, pracovní i varné) do jedné linky. Konstrukce hotových setů je většinou z dřevotřísky, namáhané pracovní plochy a dvířka bývají z MDF (dřevovláknitých) desek potažených laminátem (nejlépe HPL laminát), fólií či dřevěnou dýhou.

Kuchyňský komplet oceníme hlavně na chatě či chalupě. Bývá vybaven spodní skříňkou, na jejímž místě mohou být úložné prostory, ale také chladnička, dále nerezovým dřezem a varnou zónou (indukční, elektrický i plynový vařič), to vše nejčastěji v rozměru 100 x 60 x 95 cm (d/h/v) v ceně od 5000 Kč.

Dbáme na úklid, nikde by se neměly povalovat jen zřídka používané spotřebiče. Ideálním řešením jsou trouba, lednice s mrazákem i myčka vestavěné do skříní nebo za předsunutou stěnou s obkladem instalovanou co nejblíže u kuchyňské linky.