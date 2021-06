Majitel prodává v Americe hrad za 8,5 milionu korun

Stavbu s přísně čtvercovým půdorysem zasazenou do zelené krajiny s lesy označují na sociálních sítích jako hrad. Našinci by ale spíš připomněl některé renesanční zámky.

V domě je několik dalších místností, například kancelář, a především velký pokoj pod kuchyní. Zde všímavý host objeví hned dvoje tajné dveře. Jedny vedou do soukromého baru, druhé pak do garáže s kapacitou pro deset vozů, která sahá přes celou délku obytné budovy.

Milovníky skutečných hradů a zámků může na stavbě dráždit ledacos. Například už její půdorys, neboť hlavní vjezd do objektu vede branou zasazenou do zadní zdi. Z nepraktičnosti tohoto řešení usvědčuje stavitele „hradu” malý most vedoucí od cesty k boku stavby, aby umožnil vstup do obytné zóny rychlejší a kratší cestou.