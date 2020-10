Ve skleníku můžeme poskytnout útulek rostlinám z celé zeměkoule. Je jedno, jestli ho zasvětíme jedinému rodu, nebo zda se obklopíme vším, co nám padne do oka.

Důležité je, aby rostlinám vyhovovaly pěstební podmínky a bylo na ně dobře vidět, jelikož své půvaby často ukazují v detailech. Postarají se o to lavice, stolky a police, které vyzdvihnou květináče do několika pater, což prostor zpřehlední. Navíc nám usnadní péči o zelené svěřence, protože se k nim nemusíme ohýbat.

Kdo si neví rady, jaké rostliny vybrat, jak je zkombinovat a vystavit, nebo chce vidět, do jakých rozměrů se rozrůstají, vyrazí na výlet do sbírkových skleníků botanických zahrad. Tam vás magický svět pod skleněnou střechou úplně pohltí. A možná se i zamilujete.

Jednou do kamélií – noblesních zimních růží, podruhé do roztomilé primulky s kvítky ne o moc většími než nehet na malíčku, pak ještě do voňavé jasmínovky (Trachelospermum jasminoides), nebesky modré tořivky (Streptocarpus), šnekovitě zkroucené begonie nebo třeba do kristátní formy pryšce (Euphorbia lactea var. cristata), jehož masité výhony připomínají stříbřité vějíře lemované růžovou krajkou. Bezbřehá rozmanitost sukulentních pryšců svádí k založení sbírky.