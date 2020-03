Luhačovická vila Sáva sloužila jako penzion v přímořském stylu

Hluboko do fasády byl prolomen vstup do vily. Podlaží nad ní vynášel kulatý rohový sloup. Vznikla vstupní terasa přístupná z hlavní komunikace chodníkem přes most. Zároveň umožňovala posezení před vchodem a přímý vstup do okolní zahrady. Vilu majitelé později prodali, ale sloužila nadále jako penzion.